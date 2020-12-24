شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الشعراء» يفوز بجائزة عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة برنامج «أمير الشعراء» أحد أهم مبادرات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ضمن الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بدورتها الثانية.

وأكد اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية أن برنامج أمير الشعراء أسهم بشكل كبير في ترسيخ الأصالة وقيم الجمال والإبداع والتميز في مسيرة الشعر العربي الفصيح، وإعادته لمركزه الأبرز في المنطقة العربية بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يولي اهتماما كبيرا لبرامج صون التراث العربي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي والفائزين بالجائزة، كما قدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده نظير ما تحظى به جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي من رعاية واهتمام من قبلهما.

وقال: «إن فوز «أمير الشعراء» بهذا التقدير الذي نعتز به بالغ الاعتزاز لأمر يدفعنا لتقديم المزيد والأفضل».

وأوضح أن البرنامج وعلى مدار 8 مواسم حقق جماهيرية لافتة، وهو يواصل احتضان المبدعين ويوثق إصداراتهم عبر طباعة العديد من الدواوين خلال السنوات الماضية من خلال أكاديمية الشعر بلجنة إدارة المهرجانات، التي وثقت أيضا جميع القصائد الشعرية للمسابقة في دوراتها السابقة.

*الرصانة والأصالة

بدوره اعتبر الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية عضو لجنة تحكيم برنامج «أمير الشعراء» أن فوز البرنامج، أحد أهم مبادرات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية مدعاة للفخر والاعتزاز ودافع لمزيد من التطور والإنجازات.

وأضاف: «لقد اكتسبت جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي مكانة مرموقة ضمن الجوائز العربية لفرادتها ولأنها تغطي جانباً مهماً من الإبداع الشعري، كما امتازت بحصافتها في مقاربة الإبداع، وهي في كل ذلك تنطلق من الموضوعية والنزاهة، وتعتمد المبادرات والأشكال الشعرية القائمة على الأصالة».

*خدمة الشعر العربي

وأكد منصور الحارثي مدير أكاديمية الشعر في المملكة العربية السعودية أن فوز برنامج «أمير الشعراء» مستحق بعد سنوات من الإنتاجية والاستمرارية والتطوير كأفضل مبادرة لخدمة الشعر العربي لما به من تطوير خلاق وحرفي يخدم الشعر في المنطقة ككل.

وأشار إلى أن هذا ما لمسناه كلجنة تحكيم كونه برنامجاً تقف خلفه قيادة حكيمة لا تتوانى أبداً عن دعم أي جهد لنشر الثقافة ودعم اللغة العربية وفنونها.

وقال الحارثي: «إن الجائزة تنمو بزيادة عدد المشاركين وكثرة المتابعين، فتشرب في فريق عمل الجائزة كل معاني الوفاء التي حملها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين تجاه أخيه الراحل الرمز عبدالله الفيصل رحمه الله».

كما كرم الأمير خالد الفيصل شخصيات العام للجائزة وهم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وتوّج الفائزين وهم: الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من السعودية لفوزه بجائزة فرع التجربة الشعرية، وقيمتها نصف مليون ريال، والشاعر سيد محمد عبدالرزاق من مصر الحائز على جائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته «البيدق الأخير» وقيمتها 200 ألف ريال والفائز في فرع القصيدة المغناة عن أغنية «دمشق» وقيمتها 200 ألف ريال وقدمت للشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري من السعودية.

(وام)