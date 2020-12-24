شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة المصرية تفتتح معرض جامعة أسوان الأول للكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معرض جامعة أسوان الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث أكدت وزيرة الثقافة أن التوسع الذي تنتهجه وزارة الثقافة في إقامة معارض الكتاب بكافة المحافظات يهدف الى الوصول بالمنتج الثقافي بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع وخاصة طلاب الجامعات، بما يحقق زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية.

وأوضحت أن المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي، مشيرة إلى أنه الأول بمشاركة دور النشر الخاصة، وذلك ضمن خطوات دعم صناعة النشر والكتاب، كما أشادت بالإنشاءات الجامعية الجديدة التي تضم مسرحاً للمساهمة في تخريج جيل يدرك أهمية الإبداع في استكمال مسيرة التنمية.

يستمر المعرض حتى نهاية الشهر ويقام على مساحة 250 متراً بمشاركة 20 ناشراً، وقد سبق افتتاح المعرض لقاء جمع بين وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان حيث تم الاتفاق على تكثيف الأنشطة الإبداعية، وتعزيز التواصل مع المبدعين.

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