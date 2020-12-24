شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني قرب ذروة عامين ونصف بعد اتفاق الخروج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه الخميس، ليظل قرب أعلى مستوياته في عامين ونصف، بعد أن قالت بريطانيا إنها توصلت إلى اتفاق تجارة لما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ارتفع الإسترليني 0.8 بالمئة بعد تأكيد الاتفاق ليصل إلى 1.361 دولار، أقل قليلا فحسب من مستويات الذروة المسجلة في مايو /أيار 2018.

ومنذ الصباح، واصل الإسترليني المكاسب، وسط توقعات بأن اتفاقا صار وشيكا بعد فترة طويلة من اعتباره صعب المنال، وهو ما رفع الآمال في قدرة بريطانيا على تجنب خروج ينطوي على اضطراب اقتصادي مع بداية العام الجديد.

وكان الدولار مهددا في ظل تعاملات باهتة بسبب عطلة، إذ يتراجع الطلب على الأصول الأكثر أمانا بفعل الآمال في اتفاق من شأنه حماية تجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بنحو تريليون دولار سنويا من الرسوم الجمركية وتحديد حصص.

وبلغ مؤشر الدولار 90.233 بعد نزول 0.3% الأربعاء. وزاد اليورو 0.1% إلى 1.22030 دولار، وهو ما يضاف إلى ارتفاع 0.2% خلال الليل. ولم يطرأ تغير يذكر على الين، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، إذ بلغ 103.56 مقابل الدولار. وجرى تداول الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة عند 75.797 سنت أمريكي بعد قفزة 0.8% في الجلسة السابقة. وأمام اليوان الصيني، نزلت العملة الأمريكية 0.1% إلى 6.5204 يوان صيني في التعاملات الخارجية. وداخليا، جرى تداول اليوان عند 6.5325 للدولار. (رويترز)