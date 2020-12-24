شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب متواضعة لـ«وول ستريت» والكونجرس يخفق في تعديل خطة التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا في جلسة مختصرة الخميس قبيل عطلة عيد الميلاد وسط آمال بمستقبل أفضل في ضوء اتفاق تحفيز وشيك واتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتوزيع اللقاح. شملت المكاسب جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، فصعد داو جونز الصناعي 71.42 نقطة بما يعادل 0.24 بالمئة ليصل إلى 30201.25 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 13.25 نقطة أو 0.36 بالمئة مسجلا 3703.26 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 33.62 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 12804.73 نقطة.

وفي حين من المعتاد أن تبلي الأسهم بلاء حسنا في آخر أيام ديسمبر كانون الأول، فإن تنامي الجائحة وانتخابات الإعادة المقررة على مقاعد مجلس الشيوخ في جورجيا كانت تلقي بظلالها على التوقعات هذا العام.

صوت مجلس النواب الأمريكي لإفشال محاولة الرئيس دونالد ترامب إدخال تعديلات على حزمة إغاثة من فيروس كورونا وإنفاق حكومي حجمها 2.3 تريليون دولار بعد إصرار ترامب على مدفوعات مباشرة للأمريكيين بمقدار ألفي دولار.

ألقى ذلك بظلال من الشك على فرص توقيع الرئيس للحزمة التي أقرها الكونجرس يوم الاثنين لتصبح قانونا ساريا وأثار احتمال إغلاق جزئي للأجهزة الحكومية.

وقال بيتر كارديلو، كبير محللي السوق لدى سبارتان كابيتال للأوراق المالية في نيويورك، «في حالة عدم إقرار (التحفيز) بشكل ما فقد يكون لهذا تداعيات وخيمة على العاطلين عن العمل.»

وعرقل الجمهوريون اقتراحاً من الديموقراطيين بزيادة تقدّر بثلاثة أضعاف لمبلغ الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفاً ضمن حزمة التحفيز الجديدة التي يهدد دونالد ترامب بعدم التوقيع عليها.

وقالت زعيمة الديموقراطيين نانسي بليوسي في الكونجرس بعيد انتهاء جلسة استثنائية عقدت عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي «اليوم عشية عيد الميلاد، حرم الجمهوريون في مجلس النواب بقسوة الشعب الأميركي (من تلقي) ألفي دولار لكل شخص بالغ، وهو اقتراح أيّده الرئيس».

وأضافت «إذا كان الرئيس جاداً فعلاً بشأن المدفوعات المباشرة البالغة ألفي دولار، فعليه أن يطلب من الجمهوريين الكف عن العرقلة».

ومن المقرر عقد جلسة أخرى يوم الاثنين 28 كانون الأول/ديسمبر.

ويعدّ الامر انتكاسة للديمقراطيين الذين عقدوا هذه الجلسة على أمل زيادة المساعدات الواردة ضمن خطة التحفيز الجديدة المعلقة حاليا وفق رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكان ترامب أثار الاستغراب الثلاثاء عندما هدد باللجوء إلى الفيتو ضد الخطة المقدّرة بنحو 900 مليار دولار والتي كان الكونجرس اعتمدها قبل يوم بعد مفاوضات دامت أشهراً وشهدت تقلبات عدّة.

وكان ترامب انتقد بشكل خاص مسألة منح شيك بمبلغ 600 دولار لأي فرد يكسب أقل من 75 ألف دولار في السنة أو للزوجين الذين لا يتجاوز دخلهما 150 ألف دولار سنوياً.

وطالب بزيادة هذا المبلغ إلى ألفي دولار للشخص البالغ، وذلك رغم أنّ إدارته كانت قد وافقت من خلال وزير الخزانة على اقتراح 600 دولار.

بفعل ذلك، يسود غموض شديد إذ في مساء 26 كانون الأول/ديسمبر تنتهي صلاحية آخر مساعدات حكومية كان قد تم تبنيها في الربيع لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وفي ذاك التاريخ، سيواجه نحو 12 مليون أميركي مخاطر التعثر المالي، وقد يتعرّض ملايين آخرين يواجهون صعوبات في دفع إيجارات منازلهم للطرد بدءاً من الأول من كانون الثاني/يناير في حال عدم توقيع ترامب على مقترح القانون.

وبالإضافة إلى المساعدات الفردية والأسرية، تشمل خطة الدعم أيضاً قروضاً بمليارات الدولارات للشركات الصغيرة، وتمويلًا لتسهيل توزيع لقاحات كوفيد-19، كما أنّها تمدد حتى 31 كانون الثاني/يناير الحظر الذي يعلّق عمليات إخلاء الأماكن المستأجرة.

وهي جزء من مجموعة النصوص التشريعية التي تضم أيضاً مشروع قانون المالية لعام 2021.

وينتهي التمويل الحالي لإدارات الدولة في 28 كانون الأول/ديسمبر، أي يوم الاثنين. وبعبارة أخرى، ستضطر الإدارة الفيدرالية إلى الإغلاق (شاتداون) إذا ما نفذ دونالد ترامب تهديده ولم يوقع الوثيقة. (وكالات)