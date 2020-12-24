شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة النائب ضياء الدين داوود بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للنائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، إصابة النائب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتة إلى أنه بدأ فى تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضعوعه للعزل المنزلى بعيدا عن أسرته.

وقالت الصفحة فى منشور لها، الحمد لله والشكر لله قدر الله وما شاء فعل تأكد منذ قليل إصابة النائب_ضياء_الدين داود بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وبدأ النائب فى تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضعوعه للعزل المنزلى بعيدا عن أسرته داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.