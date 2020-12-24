شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة النائب ضياء الدين داوود بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الصفحة فى منشور لها، الحمد لله والشكر لله قدر الله وما شاء فعل تأكد منذ قليل إصابة النائب_ضياء_الدين داود بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وبدأ النائب فى تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضعوعه للعزل المنزلى بعيدا عن أسرته داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.
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