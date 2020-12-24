شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب محررى الصحافة اللبنانية يهنئ الخليج 365: يتميز بجودة المادة ونوعيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ جوزف القصيفى نقيب محررى الصحافة اللبنانية ”الخليج 365” بعد فوزها بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة فى نادى دبى للصحافة، مضيفا: "مبروك وإلى مزيد من التألق والعطاء ونرجوا أن تحافظ الخليج 365 على المستوى الذى بدأت فيه فى العمل باجتهاد من أجل أن تواكب التطور الإعلامى خصوصا فى عصر الإعلام الرقمى والتقنيات الحديثة التى طرأت على هذه المهنة".

وأضاف نقيب محررى الصحافة اللبنانية، أن موقع الخليج 365 موقع مميز وموضع متابعة من المهتمين فى مصر والعالم العربى، ويتميز بجودة المادة ونوعيتها وتغطيتها الشاملة لكل الموضوعات ومتابعة التطورات ومواكبتها وتقديم صورة واضحة وموضوعية، متابعا: "ننتظر من موقع الخليج 365 الكثير وأن يقدم للرأى العام المادة التى يثق بها، وأنا على يقين من إن هذا الموقع سيتمكن من الحفاظ على رسالتة كما ينبغى، وأنه سوف يوفق فى حصد الكثير من الجوائز".

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.