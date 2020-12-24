شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الصحفيين العرب يهنئ ”الخليج 365”: نموذج مهم ومتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مؤيد اللامى رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، مؤسسة الخليج 365 بعد فوزها بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة فى نادى دبى للصحافة.

وقال مؤيد اللامى، إن موقع الخليج 365 يعتبر نموذج من النماذج المهمة والمتميزة في عالمنا فى نجاح الصحافة الإلكترونية، مضيفا أن تلك الجائزة إضافة حقيقية للإعلام والصحافة المصرية.

وتابع: "خالص التهانى لموقع الخليج 365 مقرونة بأمنياتي للعاملين فيه بمزيد من النجاح والتقدم".

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

‪. جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.