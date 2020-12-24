شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين بالبحرين تهنئ الخليج 365: نموذج متميز فى عالمنا العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت جمعية الصحفيين البحرينية برئاسة عهدية أحمد، مجلس إدارة صحيفة ”الخليج 365” وأسرة التحرير وكل الزملاء الصحفيين والأسرة الصحفية فى مصر بمناسبة فوز الموقع الإلكترونى ”الخليج 365” بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين.

وفى هذا السياق، قدمت رئيسة الجمعية عهدية أحمد السيد تهانيها على هذا الفوز المستحق بهذه الجائزة القيمة، التى تمنح لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، مشيرة إلى أن مؤسسة الخليج 365 ‪ قد وفرت من خلال إدارتها كل عوامل النجاح فاستحقت جائزة مؤسسة نادى دبى للصحافة.

وقالت عهدية أحمد السيد إن الموقع الإلكترونى لصحيفة الخليج 365، يعتبر من أهم الوسائل الإعلامية والصحفية ذات المصداقية والرصانة فى نشر أهم الأخبار ليس فى مصر فحسب بل فى كل عالمنا العربى، وتنبع أهميته كونه يتسم بسرعة نشر الأخبار المهمة التى ينتظرها القراء، متابعة: "وقد تجذرت الخليج 365 فى وجدان الشعب المصرى الشقيق، وهو الذى منحها التقدير والاحترام لاحترافيتها فى عملها الصحفى فكانت هو الأقرب لنبض القراء وعلى نطاق واسع في الجمهورية المصرية الشقيقة".

ولفتت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية إلى أن موقع صحيفة الخليج 365 يعتبر نموذج من النماذج المهمة والمتميزة فى عالمنا العربى والإسلامى فى نجاح الصحافة الإلكترونية، بما يشتمل عليه من محتويات مختلفة ليس بالضرورة كلها سياسية فهناك الأخبار والتقارير الاقتصادية والثقافية والأدبية والرياضية والفنية التى تتعلق بالإبداع فى مجالاته المختلفة، ما يعنى أن الموقع الإلكترونى للصحيفة يلبى حاجة ورغبات الجميع مما جعله واسع الانتشار محليا وعربيا.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

‪. جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.