كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن البرنامج الكامل لمباريات سدس عشر مسابقة كأس العرش بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

ويستقبل الفتح الرباطي، في واحدة من أقوی مباريات الكأس الغالية، ضيفه المغرب التطواني يوم الأربعاء المقبل، علی أساس أن يواجه الرجاء منافسه الوداد الفاسي يوم الجمعة الموالي.

ويلاقي فريق شباب المحمدية ضيفه النهضة البركانية يوم السبت 2يناير، في وقت يستقبل فيه اتحاد طنجة المولودية الوجدية في اليوم ذاته.

وفي ديربي العاصمة، يواجه الجيش الملكي جاره اتحاد تواركة يوم الأحد 3 يناير فوق أرضية المجمع الأميري. البرنامج الكامل

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