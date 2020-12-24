بريطانيا تعلن رصد سلالة متحورة جديدة من «كورونا»

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الأربعاء)، إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس «كورونا». وذكر في إفادة صحافية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس (كورونا) هنا في المملكة المتحدة».

وتابع بأنهما من المخالطين لحالات جاءت من جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف: «هذه السلالة الجديدة تثير قلقا بالغا، لأنها أكثر قدرة على الانتقال ويبدو أنها شهدت تحولا أكبر من السلالة الجديدة (الأولى) التي اكتُشفت في المملكة المتحدة».

وتكافح بريطانيا بالفعل لكبح انتشار سلالة متحورة من الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70 بالمئة. وقال هانكوك إن السلالة الجديدة الأخرى شهدت تحولا أكبر وإنها أكثر عدوى على ما يبدو.

وأضاف إنه يجري إخضاع المخالطين للمصابين بالسلالة الجديدة للحجر الصحي كما يتعين على جميع من كانوا في جنوب أفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين الخضوع لحجر صحي.

وتابع قائلا إن السلطات تفرض قيودا فورية على السفر من جنوب أفريقيا.

وعلقت أكثر من 40 دولة السفر من بريطانيا أو فرضت قيودا على القادمين منها بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فيروس «كورونا» يعتقد أنها تتفشى بشكل أسرع.