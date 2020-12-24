السودان: اتفاق حدودي مع إثيوبيا قريبا وعودة مفاوضات "النهضة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عمر قمر الدين إسماعيل وزير الخارجية السوداني المكلف، إن بلاده ستتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن النزاع الحدودي بينهما قريبا.

وأشار قمر الدين في تصريحات صحفية، إلى أن النزاعات الحدودية بين الدول المتجاورة أمر طبيعي وتُحل بالمفاوضات.

وشدد وزير الخارجية السوداني المكلف، على أن بلاده تلتزم بكافة القوانين والأعراف الدولية في نزاعها الحدودي مع إثيوبيا وغيرها، ولا تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، قال قمر الدين "نحن في طريقنا إلى العودة للتفاوض حول سد النهضة بنهج جديد ولا خيارات سوى الحوار"، وتابع: "نتطلع إلى دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي في مفاوضات السد".

وشدد على أن "السودان ومصر مستمرتان في دعوتهما للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة"، ولفت إلى أن بلاده ورثت تركة ثقيلة من النظام السابق وإعادة بناء الدولة السودانية سيتطلب وقتًا طويلًا.