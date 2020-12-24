الدرونز.. أخطر أسلحة الإرهاب بديلا للعبوات الناسفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكلت العبوات الناسفة أخطر التحديات في الحرب على الإرهاب لكن التقنيات الحديثة دفعت الجماعات الإرهابية لاستخدام الطائرات المسيرة.

وذكر موقع "فوربس" أن أسلوب زرع العبوات الناسفة استخدم للمرة الأولى في حرب العراق من قبل تنظيم القاعدة لتفجير مدرعات أو آليات الجيش الأمريكي.



لكن هذه العبوات الناسفة فقدت تأثيرها عقب استخدام الجيش الأمريكي تقنيات ساعدته في حماية جنوده مركباته من تلك الأسلحة، مثل تعزيز المركبات لتصبح مصفحة بشكل قوي من الأسفل بحيث لم تعد تتأثر بانفجار تلك العبوات واحتواء هذه المركبات على معدات تشويش لمنع تفجير العبوات الناسفة عن بعد.

إضافة إلى ذلك تغيرات الاستراتيجيات العسكرية، حيث تتقدم فرق تطهير الطريق للبحث عن هذه العبوات الناسفة وتدميرها.

تلك التكتيكات أثبتت نجاحا كبيرا ما دفع الجماعات الإرهابية على رأسها جماعة الحوثي الإيرانية في اليمن إلى البحث عن وسائل بديلة، مثل الطائرات المسيرة (درونز) في ساحة المعركة، كما فعل داعش أوائل عام 2016، عندما استخدم طائرات درونز ورخيصة ومتوفرة تجاريا لإلقاء قنابل يدوية على دوريات التحالف الدولي.

وأدت هزيمة داعش، لاحقا، إلى الحد من قدرته في استخدام تلك الطائرات، لكن يتوقع أن تتبنى جماعات متطرفة هذه التكتيكات وتقوم بتحسينها.

وعلى الرغم من استخدام داعش طائرات الدرونز في إسقاط قنابل يدوية فقط، يمكن للطائرات المسيرة في المستقبل أن تحمل ذخائر أكبر أو متفجرات محلية الصنع ذات تأثير أكبر.

وتستطيع المروحيات الصغيرة التي استخدمها تنظيم داعش حمل ما لا يقل عن رطل واحد من الحمولة، وهو ما يعادل ثلاثة أصابع من الديناميت.

لحسن الحظ، فإن المركبات المدرعة الحديثة تحظى بدروع قادرة على الصمود في وجه الانفجارات الكبيرة، لكن الجانب الأكثر إثارة للقلق هو أن تلك الطائرات المسيرة تتمتع بالقدرة على التحرك واستهداف الأجزاء الضعيفة من السيارة.

وأشار مقال "فوربس" إلى أنه للتغلب على هذه الطائرات المسيرة التي يستخدمها الإرهابيون، يجب التشويش على الإشارة الموجهة لتلك الطائرات وبالتالي يفقد مشغلها السيطرة عليها.

أما التقنية الأخرى فهي إسقاطها بالأسلحة النارية، ولكن تلك الطائرات عبارة عن أهداف صغيرة وعادة ما تتحرك بسرعة كبيرة، مما يجعل من الصعب اكتشافها.

وخلص إلى أن الجيش الأمريكي بحاجة إلى تطوير تقنياته وأساليبه لمواجهة الطائرات المسيرة الإرهابية الحرب المستقبلية.