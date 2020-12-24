حان الوقت لتصبح إسكتلندا "دولة أوروبية مستقلة" حسب رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فور إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد بريكسيت، الخميس، قالت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن إن الوقت قد حان لتصبح إسكتلندا "دولة أوروبية مستقلة". وشددت على أن "بريكست يتحقق عكس إرادة شعب إسكتلندا"، التي صوتت بنسبة 62% ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

اعتبرت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن الخميس في تغريدة أن الوقت حان لتصبح إسكتلندا (وهي مقاطعة بريطانية) "دولة أوروبية مستقلة"، في أعقاب التوصل لاتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكتبت ستورجن "بريكست يتحقق عكس إرادة شعب إسكتلندا"، التي صوتت بنسبة 62% ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه "لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوض عما أخذه بريكسيت منا". وتابعت أن "الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة".

لكن لندن ترفض السماح لإسكتلندا بعقد استفتاء جديد على الاستقلال.