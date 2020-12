الاتحاد الدولي للمستشفيات يشيد بـ"صحة دبي" في مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

حصلت هيئة الصحة بدبي على تكريم برنامج الواجب للكوادر الطبية العاملة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد " Beyond the Call of Duty for COVID-19 " التابع لاتحاد المستشفيات الدولي عن خطة عملها للاستجابة لـ"كوفيد -19" إلى جانب أكثر من 100 مستشفى من 28 دولة.