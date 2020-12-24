شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسعى لإحباط مخطط لضرب القاعدة الأمريكية في بغداد بصواريخ متطورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن وزير الداخلية العراقية عثمان الغانمي اليوم (الخميس)، إفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء، المحصنة ببغداد، التي تضم مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومواقع حكومية، لافتا إلى أن المخططات كانت تستهدف السفارة الأمريكية، معلنا اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية.

وكشف تقرير أمني عراقي ورود معلومات عن نية جماعات مسلحة شن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار بغداد الدولي حسب ما قاله لـ«الخليج 365» مسؤول أمني عراقي، مبينا أن هذه المعلومات دقيقة، حيث تخطط مجاميع خارجة عن القانون لاستهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار بغداد الدولي خلال الأيام القليلة القادمة بواسطة صواريخ متطورة وسيكون تنفيذ العملية قبل يوم 2021/1/3.

وبدأ العراق تنفيذ خطة أمنية كبيرة لحماية السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة في العراق، كما شملت الخطة إشراك سلاح الجو العراقي والطائرات العمودية في حماية الأجواء المحيطة بالمقار الأمريكية.

وركزت وسائل الإعلام الأمريكية على دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إغلاق السفارة في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بسبب الهجمات التي تعرضت لها الفترة الماضية، ورجحت إمكانية نقل السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، أو إلى قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق، في حالة مغادرة بغداد.

ويأتي هذا الخيار ضمن خيارات تضعها الإدارة الأمريكية للرد على الهجمات الصاروخية المتكررة من إيران على السفارة الأمريكية في العراق.