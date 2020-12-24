شكرا لقرائتكم خبر قوات حفتر: ميليشيات تركية تهدد شرق ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر عن رصد «ميليشيات» مدججة بالسلاح التركي تهدد شرق ليبيا بالكامل.

وجاء في بيان إعلامي صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية «في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التزامها بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5 +5 واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيرين من الليبيين .. رصدنا اليوم (الأربعاء) تحشيدا كبيرا للميليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة ورفع درجة الاستعداد لديهم وتهديدهم بالهجوم على مناطق القوات المسلحة العربية الليبية في سرت والجفرة، بل وصل بهم الأمر لتهديد الشرق بالكامل».

ووصف البيان ذلك الأمر بأنه «يعد انتهاكا صريحا لمبادئ وقف إطلاق النار وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5 والذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراءات عملية تسهم في حل الأزمة الليبية».