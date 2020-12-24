شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تفتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية بنقابة المحامين برئاسة وكيل المجلس مجدى سخى، تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجالس النقابات الفرعية، من 26 إلى 31 ديسمبر الجارى بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل، بينما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يومى 6 و8 فبراير المقبل، وتجرى جولة الإعادة يومى 13 و15 فبراير المقبل.

ويذكر أن مجلس نقابة المحامين اتخذ قرارا بجلسة 28 نوفمبر الماضى بفتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر الجارى.