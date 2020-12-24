شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة جهاد إبراهيم تهنئ النواب الجدد: مش مهم مين فى المجلس المهم صوت الناس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب الحالى، رسالة لأعضاء مجلس النواب القادم، وذلك خلال تواجدها بالبهو الفرعونى أثناء حفل استخراج بطاقات العضوية للبرلمان الجديد، قائلة: "فى البداية أوجه التحية للنواب الجدد، والأهم أن يكون هناك تمثيل للمصريين جميعهم تحت القبة، وهو ما يتمتع به البرلمان الجديد، من خلال تعددية حزبية، أنا عشت مع شخصيات وطنية طوال الفصل التشريعى الأول وكأنى متواجدة فى البرلمان الجديد لأنى متأكدة أن الجميع يهدف لمصلحة الوطن وإعلاء المصلحة العامة والوطنية".

وقالت النائبة جهاد إبراهيم، فى سؤال وجهته للنائب أيمن أبو العلا: "ما هى أهم ملامح برنامجك الانتخابى"، ليرد أبو العلا قائلا: "برنامج متوازن بين التشريع والرقابة، سواء قانون الإيجارات وغش الدواء والتشريعات الاقتصادية، وكل ما يخص المنظومة الصحية".

واستكملت حديثها للنائبة ياسمين أبو طالب، قائلة: "ستكونى صوت المرأة والشباب وأصحاب الهمم"، كما هنأت النائبة مها عبد الناصر، قائلة: "نعلم أنكم ستكونون صوت المرأة وذوى الاحتياجات والشباب وكافة فئات الشعب المصرى".

الجدير بالذكر أن الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، حددت جدول لاستقبال نواب مجلس النواب بالتناوب ما بين القائمة والفردى، وأكد المستشار محمود فوزى، أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعونى لمجلس النواب، فى الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).