الرئيس الجزائري يتلقى رسالة من الأسد

قالت الرئاسة الجزائرية في بلاغ اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة من رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد،جاء فيها:

"لقد تلقينا ببالغ السرور نبأ تعافيكم من وباء كورونا، وبهذه المناسبة نرسل لكم أحرّ التهاني القلبية، راجين من الله تعالى أن يمن عليكم بتمام الصحة والعافية، وأن يبعد عنكم وعن الجزائر الشقيقة كل مكروه وأذى."

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصيب بفيروس كورونا وتلقى العلاج في ألمانيا.