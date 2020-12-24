الأردن يُسجل 1707 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1707 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 283 ألفًا و690 حالة.
تسجيل 2338 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 254 ألفا و496 حالة.
وأوضحت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 3681 حالة.. مشيرة إلى أنه تم
وقد أعلنت وزارة الصحة الأردنية الجمعة تسجيل 1708 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليبلغ عدد الإصابات 271 ألفا و514 حالة.
وأوضحت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أنه تم تسجيل 22
عدد المتعافين 236 ألفا و550 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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