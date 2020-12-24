الدنمارك تُسجل 33 إصابة بالسُلالة الجديدة لكورونا

رصدت الدنمارك 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تنتشر بسرعة في أجزاء من بريطانيا، وقامت الدنمارك، الرائدة على مستوى العالم في مجال تسلسل الجينوم، بتحليل المواد الجينية في 7805 عينات إيجابية خلال هذه الفترة، ما يعني أن السلالة الجديدة وجدت في 0.4 بالمئة من حالات الإصابة، وفقًا لـ"رويترز".

قال المعهد إن النسبة يمكن أن تتغير، لآنه لم يجر تحليل سوى لنسبة 13.5 بالمئة فقط من الحالات الإيجابية حتى الآن.

وأضاف المعهد المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في الدنمارك، في تقرير نشر أمس الأربعاء، إن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14

نوفمبر و19 ديسمبر.

وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من وإلى بريطانيا، حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس، التي يعتقد أنها أسرع في الانتشار من السلالات السابقة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.