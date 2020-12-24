البرازيل تُعلن فرض حظر على جميع الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

أعلنت السلطات البرازيلية فرض حظر على جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة وذلك في أعقاب تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحدود البرية والبحرية البرازيلية سيتم إغلاقها مؤقتاً أمام الأجانب.



وأشارت الشبكة إلى أن هذا الإعلان سوف يحظر الدخول على أي مسافر غير برازيلي كان في المملكة المتحدة خلال الـ 14 يوماً الماضية.



وسيدخل هذا الحظر حيّز التنفيذ يوم غد الجمعة 25 ديسمبر الجاري.

وقد قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن معدل انتشار كورونا في إنجلترا ارتفع مرة أخرى في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، وبلغت الإصابات نحو 65 ألفا، أي مصاب واحد من كل 85 من

السكان.

وجاء في بيان مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس:" معدل انتشار كوفيد-19 في إنجلترا ارتفع مرة أخرى في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر كانون الأول، وبلغت الإصابات نحو 645800، أي مصاب واحد من كل 85 من

السكان".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.