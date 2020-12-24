العراق يُغلق منفذًا حدوديًا مع إيران لمواجهة كورونا

أغلقت السلطات العراقية منفذ "الشلامجة" الحدودي مع إيران أمام حركة المسافرين وألغت جميع الاستثناءات؛ استنادًا إلى قرارات وزارة الصحة العراقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال عضو خلية الأزمة في محافظة البصرة حكيم المياحي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس - : "إنه تم إلغاء جميع الاستثناءات، لاسيما الذين تم استثناؤهم خلال الفترة السابقة من المرضى

المسافرين لغرض العلاج، وكذلك طلبة الدراسات العليا".



وأكد المياحي توقف السفر بصورة كلية وغلق المنفذ أمام كافة المسافرين سواء ذهابًا أو إيابًا، مشيرًا إلى أن منفذ الشلامجة ما زال مفتوحًا أمام حركة البضائع التجارية ودخولها عبره طيلة أيام الأسبوع من دون أي توقف مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية

المشددة.



ويأتي قرار غلق المنفذ مع إيران بعد يومين من إعلان السلطات العراقية منع السفر إلى 8 دول بينها إيران، ومنع الوافدين من تلك الدول من دخول أراضيه، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية على خلفية مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.