الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان لاتفاق ما بعد "بريكست"

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توصل مفاوضون من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الخميس، إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية بين الجانبين لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل "بريكست".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "التوصل إلى اتفاق" مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلن مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية "أُبرم الاتفاق... استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانينا وتجارتنا ومياه الصيد".

وأضاف "الاتفاق نبأ رائع للأسر والشركات في شتى أرجاء المملكة المتحدة. وقعنا أول اتفاق تجارة حرة يُبرم مع الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم أو حصص".

وتابع "حققنا هذا الاتفاق العظيم للملكة المتحدة بأسرها في زمن قياسي، وفي ظل ظروف صعبة للغاية، وهو اتفاق يحمي تكامل سوقنا الداخلية وموقع أيرلندا الشمالية فيها".

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "كان طريقا طويلا وملتويا. لكن جهودنا أثمرت اتفاقا جيدا. إنه اتفاق عادل ومتوازن وهو التحرك السديد والحصيف لكلا الطرفين".

وتابعت، في مؤتمر صحفي "كانت المفاوضات صعبة جدا. الكثير كان على المحك للكثير جدا من الناس. لذا، كان اتفاقا تعين علينا بالتأكيد المحاربة من أجله".

وقالت "أعتقد أيضا أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة المملكة المتحدة. سيرسي أسسا متينة لبداية جديدة مع صديق قديم. وهو يسمح لنا أخيرا بأن نضع الخروج البريطاني وراء ظهورنا، وأن تواصل أوروبا مسيرتها".

يأتي الاتفاق قبل أيام قليلة فقط من خروج بريطانيا في 31 ديسمبر الجاري من السوق الأوروبية الموحدة.