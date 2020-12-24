فرنسا توافق على استخدام لقاح «فايزر/بيونتك»

سيف اليزيد - وافقت السلطة الصحية العليا في فرنسا، اليوم الخميس، على استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّرته شركة «فايزر» مع مختبر «بيونتك».

وقالت رئيسة السلطة الصحية العليا في فرنسا دومينيك لو غولوديك إن اللقاح «يمكن أن يُستخدم لدى الأشخاص البالغين 16 عاماً وما فوق»، وذلك «نظراً إلى فعاليته ونسبة تقبل (الأجسام) له».

ويشكل رأي السلطة الصحية الخطوة التنظيمية الأخيرة قبل بدء حملة التلقيح الأحد في فرنسا.

وأضافت لو غولوديك، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت «نؤكد أن هذا اللقاح الأول لديه مكان في استراتيجية التلقيح، نظراً لفعاليته ونسبة تقبل (الأجسام) له، وهو نبأ ممتاز».

وأوضحت أن «النمذجة الرياضية، التي أجريناها، تطمئننا في استراتيجية التلقيح وأولويتها» الأشخاص الذين يقطنون في دور العجزة والعاملون المعرضون للخطر، أي الأشخاص الذين لديهم أكبر فائدة فردية من هذا التطعيم.

وذكرت إليزابيث بوفيه، رئيسة لجنة التلقيح التقنية في السلطة الصحية أن حملة التطعيم، التي ستبدأ الأحد، تهدف بشكل أساسي إلى«تخفيض معدّل الوفيات والأنواع الحادة «من الإصابة بالمرض» والحفاظ على النظام الصحي في فرنسا».

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2,56 مليون حتى صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 62098 حالة.