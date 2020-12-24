القضاء التونسي يأمر بسجن نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق بتهم فساد 

أصدر القضاء التونسي اليوم الخميس مذكرة توقيف بحق زعيم حزب قلب تونس وقطب الإعلام نبيل القروي بشبهة الفساد المالي، وذلك بعد أيام من توقيف وزير البيئة بتهم فساد أيضا، في وقت تؤكد فيه الحكومة على محاربة آفة الفساد.



ونبيل القروي هو قطب إعلامي ومرشح الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2019، ورئيس حزب قلب تونس وهو واحد من أكبر الأحزاب التونسية.



وبحسب الأنباء التي وردت على المواقع التونسية فقد استدعى قاضي التحقيق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي للمثول أمامه بخصوص القضية المتعلقة بفساد مالي.



وتم إيقاف نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في عام 2019، في قضية مشابهة، وأطلق سراحه بعد بضعة أشهر، لكن البحث في الشبهات ظل مستمرا.



وأثار حينها قرار إيقاف نبيل القروي ردود فعل متباينة، ولكن لم يصدر حتى كتابة هذا الخبر أي تعليق على الإعلان الأخير.



وكانت السلطات التونسية أعلنت الاثنين الماضي توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية المقال مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد، وذلك عقب ساعات من إقالته من منصبه من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي.



وقال رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي، إنه تم توقيف الوزير السابق مصطفى العروي تحفظيا على ذمة التحقيق في قضية توريد نفايات إيطالية إلى تونس.



من جهته، كشف مصدر مطلع عن توقيف 5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة والشؤون المحلية -لم يسمهم- للتحقيق في القضية ذاتها.



وقال المصدر -مفضلا عدم نشر اسمه كونه- إنه من المقرر أن يتم التحقيق مع الموقوفين اليوم في محكمة سوسة شرقي البلاد.

المصدر: وكالات