البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ43 مهاجرا إفريقيا قبالة سواحل العيون

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم انقاذهم كانوا في وضعية صحية جد متدهورة، وتم نقلهم سالمين إلى ميناء العيون بعد تلقيهم الرعاية اللازمة على متن وحدة البحرية الملكية.

كما تم تسليم الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي، للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن الجثتين تم نقلهما إلى مستودع الأموات بالمدينة.