فالنسيا الاسباني “يرغب” في ضم لاعب “الأسود” خلال الانتقالات الشتوية

عبر مسٶولو فريق فالنسيا الاسباني عن رغبتهم في الاستفادة من خدمات لاعب المنتخب الوطني وفريق فيا ريال الاسباني سفيان شاكلة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت وساٸل اعلام اسبانية ان فالنسيا يرغب في تعزيز صفوفه بمدافع قادر علی تقديم الاضافة، مبرزة أنه وجد ضالته في الدولي المغربي.

ويرتبط شاكلة بعقد مع فيا ريال يمتد الی غاية 2022، علما أنه استهل مساره مع شبان مالقا، ثم فريقه الرديف، وانتقل بعدها الی الفريق الثاني لريال بيتيس، كما لعب لرودا، الميريا “باء” ومليلية.

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