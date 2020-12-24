اقتناء 65 مليون جرعة من لقاحين اعتمدهما المغرب.. استهداف 25 مليون نسمة

قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، في اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إنه تم اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين من طرف بلادنا، لتلقيح حوالي 25 مليون نسمة.

وقال بلاغ المجلس الخكومي، إن الفئة المستهدفة سيتم تلقيحها بشكل تدريجي ومجاني، في إطار حملة وطنية تشمل كل ربوع المملكة ستعطى فيها الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، من عاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بمنظومة التربية والتكوين والأشخاص المسنين و الفئات الهشة وذلك قبل توسيعها لتشمل باقي الساكنة.

وأشار الوزير، للاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، والتي بلغت مراحل جد متقدمة، بحسب قوله، توجت بإجراء تداريب ميدانية، عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية تلقيح المواطنين، بهدف تدريب الاطر المعبأة في عملية التلقيح وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني للحملة.

وتمت يضيف البلاغ، مراعاة عوامل عدة في تحديد محطات التلقيح أهمها القرب من المواطنين دون إغفال الحرص على استمرارية الخدمات الصحية الأخرى.

وفي إطار هذه الاستعدادات كذلك، تطرق وزير الصحة الى الاجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها على جميع المستويات الوطنية والجهوية وكذا الاقليمية، وكذا الدور المهم للشركاء.