العثماني: قضية الوحدة الوطنية تشهد تحولات كبيرة والحاجة ملحة للتعبئة حولها

جدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تأكيد أن الحكومة مجندة بشكل دائم وراء الملك محمد السادس في جميع المبادرات، التي يقودها خدمة للمصالح العليا للبلاد.

وقال رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن قضية الوحدة الوطنية والترابية شهدت تحولات كبيرة، خصوصا بعد الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي يعترف بمغربية الصحراء.

وشدد رئيس الحكومة على أن الحاجة ملحة، وضرورية، ومتجددة للتعبئة الوطنية حول القضية الوطنية، ومختلف قضايا المملكة، التي تباشرها، سواء الداخلية من قبيل التنمية والعدالة الاجتماعية، وغيرهما، أو الخارجية.

وبعد أن نوّه بالمسار المتفرد، والخاص، الذي تتميز به المملكة، وديبلوماسيتها الخارجية، ذكر رئيس الحكومة بالرسالة، التي وجهها الملك محمد السادس الى الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، التي أكد من خلالها، مرة أخرى، ثوابت المغرب في دعم القضية الفلسطينية، والطابع الخاص، والإسلامي للمدينة المقدسة، والمسجد الأقصى.

وأشار رئيس الحكومة إلى عزم الملك على توجيه الدعوة إلى انعقاد الدورة الواحدة والعشرين للجنة القدس، وإعادة هيكلة، وإعطاء نفس جديد لبيت مال القدس، لدعم الفلسطينيين للمدينة المقدسة على مختلف المستويات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، وغيرها، وهو ما يعكس مرة أخرى حرص الملك محمد السادس على القيام بدوره المتواصل، في دعم القدس الشريف، والمقدسيين، بوصفه رئيس لجنة القدس.