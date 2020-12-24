صحيفة عربية: نتنياهو يفتتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط الأسبوع الأول من يناير

توقعت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المغرب، في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، وذلك لافتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.
وقالت الصحيفة ذاتها، في عددها، الصادر، اليوم الخميس، إن هناك حديثا عن أن “رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيزور المغرب في الأسبوع الأول من يناير المقبل، لافتتاح مكتب اتصال بلاده في الرباط”.
وفي المقابل، ذهبت الصحيفة ذاتها إلى أن وفدا مغربيا سيزور “تل أبيب قريباً”، لافتتاح مكتب اتصال المغرب مع إسرائيل، ويرتقب أن يقوده وزير ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى وزراء آخرين.
وتأتي التوقعات المذكورة بعد يومين من توقيع المغرب اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، والذي يبدأ بإعادة فتح مكتبي الاتصال بينهما.
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