شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. الإفراج عن المتهمين بقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل والان نبدء بالتفاصيل

أمرت محكمة باكستانية اليوم الخميس بالإفراج الفوري عن أربعة رجال كانوا متهمين بتدبير عملية اختطاف وقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل عام 2002، بمن فيهم المتهم الرئيسي الذي حكم عليه سابقا بالإعدام لاتهامه بالتخطيط لعملية القتل.

وكانت المحكمة ذاتها، وهي المحكمة العليا بالسند، قد خففت في أبريل نيسان حكم الإعدام للمتهم الرئيسي بريطاني المولد أحمد عمر سعيد شيخ، وحكمت بتبرئة ثلاثة آخرين لعدم وجود أدلة ضدهم.

ورغم الحكم، أبقت السلطات الباكستانية على الأربعة قيد الاحتجاز لديها خلال الشهور الثمانية الأخيرة، مرجعة ذلك إلى دواع تتعلق بالقانون والنظام.