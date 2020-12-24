فرنسا: ماكرون لم يعد يعاني من عوارض «كوفيد 19» وخرج من العزل

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم (الخميس) أن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بـ«كوفيد - 19» في 17 ديسمبر، «لم يعد يُعاني من عوارض»، ويمكنه بالتالي إنهاء العزل الذي بدأه منذ سبعة أيام.

وتوجه الرئيس الفرنسي الخميس الماضي إلى مقر «لا لانتيرن» الرئاسي قرب فيرساي. واكتُشفت إصابته بعد أسبوع كان مليئاً باللقاءات والموائد مع شخصيات سياسية دولية.

وتسبب الإعلان عن إصابته بوضع عدد كبير من المسؤولين السياسيين في العزل، من بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو ورئيس الحكومة البرتغالية أنتونيو كوستا.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون كان يعاني من سعال وارتفاع في حرارة الجسم وآلام في العضلات، مضيفاً أنه «خلال فترة المرض، تمكن من مواصلة نشاطه في الملفات الرئيسية الحالية لبلادنا و(ترؤس) مجالس و(عقد) اجتماعات كانت مقررة».

الى ذلك لم يحدد الإليزيه ما إذا عاد ماكرون إلى القصر الرئاسي في باريس ولا المكان حيث ينوي تمضية عيد الميلاد.

كذلك تمنّى ماكرون في البيان أعياداً سعيدة للفرنسيين و«يحرص قبل بضع ساعات من عيد الميلاد على التذكير بأهمية القيود والحدّ من عدد الاحتكاكات اليومية في مواجهة هذا الوباء».

يذكر ان وباء «كوفيد - 19» لا يزال ينتشر بشكل ناشط في فرنسا، مع تسجيل بين 12 و18 ألف إصابة يومياً في الأيام الأخيرة، ويخشى الكثير من الخبراء ارتفاع عدد الإصابات بشكل حاد بعد عيدي الميلاد ورأس السنة.