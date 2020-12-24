نجاح بريكست ينعش حلم أسكتنلدا بالاستقلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت رئيسة وزرا أسكتلندا نيكولا ستورجين بأن تصبح بلادها دولة أوروبية مستقبلة بعد خروج بريطانيا من "اليورو".

وعلقت ستورجين، الخميس، على التواصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة: "حان الوقت لنصبح دولة أوروبية مستقلة".

وكانت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجين، أكدت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سيقبل سريعا إعادة انضمام اسكتلندا إليه في حال استقلالها.

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنه تم التوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيرًا، مضيفة أن المفاوضات كانت صعبة لكن الاتفاق النهائي كان منصفًا ومتوازنًا

وأكدت فون دير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه يمكن الآن أن ندع البريكست خلف ظهورها وأن نتقدم كأوروبا واحدة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي حقق اتفاقا يحافظ على مصالح الجميع، مؤكدة أن التكتل سيبقى يعمل جنبا إلى جنب مع بريطانيا لتحقيق الأهداف بعد بذل جهودا عسيرة من أجل ذلك.

وبحسب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فإن برلمان بلاده سيصوت على اتفاق بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي في 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولا تزال رئيسة وزراء أسكتلندا تواصل الضغط على الحكومة البريطانية من أجل إجراء استفتاء آخر بشأن استقلالها عن المملكة المتحدة.

وتتمثل المعضلة التي تواجهها ستورجن في أنه في ظل الترتيبات الدستورية الحالية، فإن لندن وليست الإدارة في إدنبرة، هي التي لديها الصلاحية إلى الدعوة للتصويت على الاستقلال، فيما يرفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ذلك.