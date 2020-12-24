"التنمر الإقليمي".. أبو الغيط يحذر من أطماع إيران وتركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العالم العربي يواجه أوضاعا صعبة مع جيرانه ولدى إيران وتركيا أطماع إمبراطورية تعود لعصور سابقة.
وقال أحمد أبو الغيط، خلال ندوة بحثية بالقاهرة، الخميس، إن "التمسك بالدولة الوطنية هو طوق النجاة للمنطقة ودولها والعالم العربي بحاجة إلى استعادة مكانته وقدراته".
ومضى في حديثه: "تركيا وإيران تقتحمان الفضاء العربي وتؤسس لمناطق نفوذ وتسعى للهيمنة"، منبها إلى أن هذا التنمر الإقليمي سوف يستمر للأسف في الفترة القادمة.
ولفت إلى أن العالم مقدم على شكل جديد من العلاقات بين القوى الكبرى، وأن الصعود المتسارع في قوة الصين قد يُدخل العالم في حرب باردة لن تكون بالضرورة على نفس نمط الحرب الباردة التي شهدها العالم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
وتابع: "الدول العربية قد تجد لديها هامشا أكبر للمناورة في ظل وجود قوتين متنافستين على قمة الهرم الدولي، غير أن أوضاع هذا التنافس ستضع أيضا قيودا على الحركة حيث تسعى كل قوة عُظمى إلى استقطاب الحلفاء".
ونبه إلى أن "الحروب السيبرانية" والأسلحة ذاتية التوجيه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تُمثل تحديات جديدة غير مسبوقة على أمن المجتمعات، خاصة أنها مجالات لا تزال بعيدة عن أي إطار قانوني ناظم.
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