مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية، والمطهرات والماسكات الطبية، والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالى، وذلك للوقوف بجانب الشعب المالى فى مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم يد العون للدول الإفريقية لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا". وأقلعت طائرة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار باماكو الدولى، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة مالى، وتأتى تلك المساعدات تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الدول الإفريقية الشقيقة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.

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