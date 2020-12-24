شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب «دليفري» في 2020.. مطعم يتلقى طلبية بـ 21,724 درهماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت إحصائيات منصة «طلبات»؛ بعضاً من أغرب عادات مستخدمي تطبيقها لطلب الأطعمة في الإمارات خلال 2020. وتميزت السنة الصعبة والتي حملت الكثير من التحديات، بنمو قوي في أداء شركات التوصيل عامّة، خصوصاً خلال فترة الحجر المنزلي.

في ليلة من ليالي هذا العام، كان الحظ من نصيب أحد المطاعم، فقد استلم المطعم طلبًا بقيمة 21724.38 درهم يحتوي على 634 صنف مأكولات، بالإضافة إلى زجاجة مياه معدنية واحدة فقط.

وحسب إحصاءات «طلبات» ومن بين أصناف قائمة «أكثر 20 وجبة طلباً خلال الحجر المنزلي» بسبب فيروس كورونا المستجد، كانت وجبات الدجاج حاضرةً بقوة، فقد حصدت 14 مركزاً من الـ 20 الأولى، حيث تم طلب إحدى وجبات الدجاج الحارة من أحد المطاعم بأكثر 70 ألف مرة خلال تلك الفترة، فيما تفوق نوع من البيتزا غير الإيطالية على المركز الأول، وبالنسبة للعصائر كان المشروب الأول هو مخفوق الحليب.

وإلى جانب الطعام والبقالة، استخدم سكان الإمارات والمقيمون تطبيق «طلبات» للتبرع والمساهمة في المبادرات الخيرية والمجتمعية، وقد أظهر مستخدمو التطبيق في الإمارات تعاطفاً كبيراً بتبرعهم بما يزيد على 509,550 درهماً خلال فترة جائحة «كورونا»، وخصوصاً في حملة أبطال رمضان التي جمعت أكثر من 50 ألف وجبة للمحتاجين.