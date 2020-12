شكرا لقرائتكم خبر عن «الدولي للمستشفيات» يشيد بجهود «صحة دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تم تكريم هيئة الصحة بدبي بجائزة Beyond the Call of Duty for COVID-19 التابع لاتحاد المستشفيات الدولي لخطة عمل استجابة COVID-19 إلى جانب أكثر من 100 مستشفى من 28 دولة.

حصلت الهيئة على شارة التقدير بعد مراجعة شاملة للجنة المراجعة الدولية المكونة من 16 خبيراً في الصناعة من قطاع الرعاية الصحية.

كما حصل برنامج درع دبي التابع للهيئة على جائزة Beyond the Call of Duty for COVID-19 للاستجابة بشكل استباقي من خلال الإجراءات المتميزة والمبتكرة في مواجهة جائحة COVID-19، وإضافة إلى ذلك، تم تكريم مستشفيات صحة دبي- مستشفى راشد ولطيفة للنساء والأطفال لخطة عملهم المتميزة للاستجابة لـ COVID-19.

حصلت هيئة الصحة بدبي وبعض المستشفيات الخاصة، بما في ذلك مستشفى الزهراء ومستشفيات وصيدليات أستر وميدكير ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال، على تكريم الاتحاد الدولي للمستشفيات في إطار برنامج بيوند أوف ديوتي فور «كوفيد- 19».

كان برنامج درع دبي التابع للهيئة إجراء استباقياً وسريعاً تم تنفيذه في وقت مبكر من يناير 2020 للتأرجح في إجراءات سريعة لزيادة السعة وتقليل انتشار COVID-19 في المجتمع، وزيادة قدرة الاختبار إلى الحد الأقصى، وشراء الأدوية في الوقت المناسب وجميع الأدوية اللازمة المعدات بكميات كبيرة ووضع الاستراتيجيات من حيث مرافق وإجراءات العزل.

قالت الدكتورة فاطمة آل شرف، مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي في الهيئة، إن صحة دبي وضعت الأساس لنظام قوي لمكافحة الفيروس في وقت مبكر من يناير 2020، وصاغت برنامج درع دبي الرائد (DSP).

في إطار برنامج درع دبي، نجحت الهيئة في زيادة قدرة الاختبار في المدينة إلى 80 ألف اختبار يومياً، وباستخدام المواد المعيارية الجاهزة، تمكنت الهيئة من بناء مرافق رعاية صحية جديدة في غضون 60 يوماً فقط، في حين أن مثل هذه المشاريع تستغرق عادة سبعة أشهر لتكتمل.

كما تعاونت صحة دبي مع القطاع الخاص لزيادة عدد أسرة العزل المتاحة. بصرف النظر عن بناء مرافق جديدة، حولت هيئة الصحة بدبي أيضاً 89 فندقاً ومبنى غير طبي إلى مرافق الحجر الصحي والعزل.

قال الدكتور فهد باصليب، المدير التنفيذي لمستشفى راشد واستشاري أمراض القلب: «إنه لشرف كبير أن يتم تكريم مستشفى راشد من قبل الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) لاستجابتنا لـ«كوفيد- 19». فريقنا المتخصص wo».

وقالت الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال: «لقد اشتهر مستشفانا منذ فترة طويلة بخدمات الأمومة والمواليد والأطفال، ومع ذلك عندما ظهر فيروس كورونا، كرسنا خدماتنا لعلاج مرضى COVID-19 وقدمنا رعاية كاملة على مدار الساعة لجميع أفراد المجتمع».