شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فريقاً في بطولة الفرجان الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تنطلق بطولة الفرجان الثانية لطلاب المدارس الجمعة بمقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة بمشاركة 16 فريقاً، ويفتتحها فريقا الظيت سيتي وفريق شباب أم القيوين في السادسة إلا ربعاً.

ويأتي تنظيم البطولة انطلاقاً من حرص إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على تفعيل النشاط الرياضي لطلاب المدارس وتحقيق الأهداف المجتمعية الرامية لاستغلال أوقات فراغ الطلاب من خلال أنشطة رياضية تراعي الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، ذكر خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الهوية الوطنية ونشر السعادة المجتمعية بين أفراد المجتمع وبالصحة المجتمعية، وذكر أن بطولة الفرجان الثانية لطلبة المرحلة الثانوية تعزز هذه الأفكار وقال: البطولة ستنطلق الجمعة وتستمر حتى 8 يناير 2021 على ملعب جمعية الإمارات بمشاركة 16 فريقاً من مختلف مدارس الدولة.

وأكد أحمد تيم منسق عام البطولة أن الجمعية حرصت على أن تكون المشاركة مجانية، مشيراً إلى اكتمال الترتيبات لانطلاق الحدث.

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