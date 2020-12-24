بلحيف النعيمي يتفقد «الإمارات الوطنية للأغذية»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



قام الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، يرافقه وفد من الوزارة، بزيارة تفقدية لشركة الإمارات الوطنية للأغذية في مدينة دبي، التابعة لمجموعة «روابي الإمارات» وذلك ضمن جولاته الميدانية التي تستهدف تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان سلامته وتعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي.

وناقش الوزير مع عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روابي، أهم التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج الغذائي المحلي، وسبل تعزيز وزيادة هذا الإنتاج عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية والحلول المبتكرة.

واطلع د.عبدالله بلحيف النعيمي على مرافق الشركة والتكنولوجيا المستخدمة في مختلف عمليات التصنيع والإنتاج الغذائي، والتي شملت زيارة مفقس الصيصان التابع للشركة، ومزارع تربية الدواجن البالغ عددها 13 مزرعة تضم كل منها 6 عنابر ذات طاقة استيعابية 25 ألف طائر لكل عنبر، ويتراوح معدل الإنتاج اليومي (الذبح) للدجاج بين 40 إلى 45 ألف دجاجة.

كما زار مصنع اللحوم التابع للشركة، الذي يصل حجم طاقته الإنتاجية القصوى إلى 400 طن شهرياً، وشملت جولته زيارة مصنع الأعلاف «جرين فيلد» التابع لمجموعة روابي الإمارات والمتخصص في إنتاج أعلاف الدواجن والطيور ويخصص إنتاجه للسوق المحلي وجزء للتصدير للسوق الخليجي، ويعمل المصنع بالتحكم الآلي الكامل.

وأثنى على المستوى المتقدم الذي تطبقه الشركة، مؤكداً أن النهوض بمستوى المنتج الغذائي المحلي وزيادة حجمه ليلبي احتياجات السوق يمثل أولوية استراتيجية تعمل الوزارة على تحقيقها ضمن توجهات دولة الإمارات لضمان أمن واستدامة وسلامة الغذاء.

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