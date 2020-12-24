شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجولف يختتم معسكره الشتوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل اتحاد الإمارات للجولف الستار على معسكره الشتوي الذي أقيم على مدار أسبوعين، في كل من أندية أبوظبي ودبي والعين، وخصص للاعبيه المنتسبين في برنامجه الوطني الرائد لاكتشاف المواهب الناشئة لكلا الجنسين ولكافة المراحل السنية، تحت إشراف مدربي المنتخبات الوطنية، التونسي سمير الوالاني، والبريطانية أبريل فارني.

ويعد المعسكر، محطة هامة قبيل الاستحقاقات المقبلة، خاصة للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وتضمن تدريبات بدنية ومهارية بجانب إقامة مباريات تجريبية.

وأقيمت معسكرات الإناث في دبي، بعد أن استهلت بملاعب عقارات جميرا، واتبعت بالانتقال إلى ملعب ميدان، واختتمت بإقامة تجربة ودية في ملاعب نادي خور دبي لليخوت والجولف اقتصرت على مسار الحفر ذات معدل الضربات الثلاث، وفازت فيها لاعبة المنتخب الوطني ريما الحلو ضمن فئة تحت 18 عاماً، وسارة الأسد ضمن فئة تحت 16 عاماً، والموهبة الواعدة لطيفة الجسمي ضمن فئة أقل من 10 أعوام.

بدورها، استهلت أولى محطات معسكر البنين في كل من أندية أبوظبي والعين ودبي، وذلك بعد أن تولت الأجهزة الفنية للأندية وبالتنسيق مع مدرب المنتخب الوطني سمير والاني الإشراف على التدريبات التي امتدت لأسبوعين، تم التركيز خلالها على الجانب المهاري بدرجة كبيرة، خاصةً في قطاعي الناشئين والأشبال، لكونهما يمثلان الرافد الأساسي للمنتخب الأول.

محطة هامة

وأكد خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية، أن المعسكر الشتوي الذي اختتم بنجاح، وامتد لقرابة الأسبوعين، يمثل محطة هامة للتعافي من التبعات التي ألقاها التأثير السلبي لجائحة «كورونا» على قطاع الرياضية، وقال: «ساهم المعسكر في منح اللاعبين القدرة على استعادة مستوياتهم المهارية والبدنية، قبيل العودة للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية في العام 2021».

وأكد الشامسي حرص اتحاد اللعبة على إقامة مثل هذه المعسكرات سنوياً والتي تأتي ضمن توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد ومتابعة أعضاء مجلس الإدارة وقدم شكره لأندية الجولف بالدولة وأكاديمياتها لتعاونهم المثمر.