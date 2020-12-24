شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيلا: بني ياس سيعود من دبي بنتيجة إيجابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس أن مواجهة شباب الأهلي السبت في الجولة 11 من دوري الخليج العربي تختلف عن مباراتهما في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وأعرب مدرب «السماوي» عن تفاؤله بعودة الفريق من جديد لمباريات الدوري وهو في معنويات عالية بعد تحقيق 5 حالات فوز في المباريات الأخيرة في كافة المسابقات، وقال: بني ياس يمشي على خطى ثابتة وجيدة من حيث النتائج لذلك كلي ثقة بأن الفريق سيعود من دبي بنتيجة إيجابية.

ويستمر غياب المدافع حسن المحرمي عن صفوف بني ياس بعدما غاب عن مواجهة الوصل في الكأس، ويفقد بني ياس جهود الجناح سلطان الشامسي بسبب تراكم الإنذارات.

وأوضح الروماني أنه لا يستطيع تقييم مستوى شباب الأهلي في هذا الموسم ولكنه ناد كبير وقوي ولديه المهاجم إيغور المتميز وهداف المنافسة حتى الآن، والفريق تعادل مع الظفرة وفاز على الإمارات في آخر مباراة في الكأس وهو فريق مميز ولديه لاعبون على جودة عالية لذلك لن تكون المباراة سهلة أمامه.

وقال إيسيلا إن النادي يخلق أجواء جيدة من العمل وأصبح الفريق كعائلة واحدة وهذه الطريقة تصنع النتائج الجيدة.

وعن المنافسة على اللقب قال «إذا وجدنا أنفسنا قريبين من المركز الأول فلما لا نحافظ على ذلك؟ ونحن لم نصل حتى الآن إلى نصف الموسم فلماذا نضع الضغط الكبير على اللاعبين بالفوز باللقب منذ الآن؟».

ورأى المدرب الروماني أن المستويات في الدوري الإماراتي قريبة من بعضها والشيء الذي يفرق بين ناد وآخر هو الإيمان بالقدرة على الفوز.