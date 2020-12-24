شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نجوم يغيبون عن الكلاسيكو السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

مع بدء العد التنازلي لـ«الكلاسيكو» السعودي المنتظر يوم السبت بين الهلال والاتحاد، تبرز أمام مدربي الفريقين معضلة الغيابات، بداعي الإصابة لأكثر من لاعب.

ففي جبهة الهلال، سيفتقد الروماني رازفان خدمات الحارس عبدالله المعيوف و3 مدافعين هم ياسر الشهراني وعلي البليهي ومدالله العليان، ولم تتأكد جاهزية الإيطالي حيوفينكو الذي غاب عن المباريات الأخيرة.

وفي المقابل، يفتقد البرازيلي فابيو مدرب الاتحاد مهاجمه الخطير جاري رودريجيز الذي أصيب في المباراة الأخيرة أمام الوحدة، والبرازيلي هنريكي الذي يوجد في بلاده، ويجد صعوبة في العودة إلى جدة في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب الموجة المتحورة من فيروس كورونا.

يذكر أن الهلال يتصدر الترتيب برصيد 22 نقطة، والاتحاد خامساً برصيد 14 نقطة.

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