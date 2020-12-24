بعد إسقاط الجنسية عنها.. معلومات لا تعرفها عن زوجة الإخواني الهارب هشام عبد الله

كتب: ضياء السقا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني، زوجة الإخواني الهارب هشام عبدالله، والتي تحمل الجنسية السورية.

وبحسب الجريدة الرسمية، يأتي ذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، بجانب صدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

من هي غادة نجيب صابوني؟

-من مواليد القاهرة فى الثالث من فبراير عام 1972، سورية الأصل، حاصلة على ليسانس الحقوق، ناشطة سياسية تزوجت من الفنان المصري الهارب هشام عبدالله فى 13 مارس من عام 1999 وحصلت على الجنسية المصرية، وكانت تقيم بمنطقة العمرانية فى محافظة الجيزة وذلك قبل هروبها وزوجها إلى تركيا.

-عقب ثورة 30 يونيو 2013، خرجت الناشطة غادة نجيب وزوجها هشام عبدالله من البلاد هاربين إلى تركيا، وتولو تقديم أحد برامج التوك شو التابع لجماعة الأخوان، لمهاجمة الدولة المصرية والدعوة إلى العنف، والتحريض ضد مصر.

-وفى عام 2016، أصدر النائب العام وقتها نبيل صادق قرارا بالموافقة على وضع كل من الفنان هشام عبد الله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية.

-ووجهت النيابة العامة للهارب هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب، إتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص.

-وفي غضون شهر أغسطس عام 2018 أحال النائب العام المصري 28 متهما بينهم غادة نجيب وزوجها هشام عبدالله "الهاربين" إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، على خلفية إتهامهم فى القضية رقم 1102 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ "إعلام الأخوان".

-وفى 31 يناير عام 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، واتلى انعقدت حينها بمجمع محاكم جنايات القاهرة بطرة، بالسجن 5 سنوات لكلا من غادة محمد نجيب وهشام عبدالله، فى القضية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" والمعروفة إعلاميا بـ "إعلام الأخوان".

-وحتى الآن، تُعد غادة نجيب ضيفًا دائمًا على قناة "مكملين" التي تتخذها منبرًا للهجوم على الدولة المصرية، وتشويه من الإنجازات الحالية، والتقليل من شأن المشروعات القومية، فيما يقدم زوجها هشام عبدالله برنامج على قناة الشرق من تركيا للهجوم على الدولة وقياداتها السياسية.