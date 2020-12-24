عاجل…المنتخب المغربي تحت 20 عاما أول المتأهلين لبطولة أمم افريقيا بموريتانيا 2021

تمكن المنتخب المغربي من تحقيق التأهل لبطولبة افريقيا للأمم بموريتانيا 2021، وذالك بعد تحقيقه التعادل اليوم أمام المنخب الليبي . وأنهى المنتخب المغربي تحت 20 علما الشوط الأول متقدما على المنتخب الليبي بهدف دون رد حمل توقيع أسامة ترغالين من ركلة جزا، وذالك لحساب الجولة الثالثة من منافسات دوري شمال إفريقيا الذي تستضيفه تونس إلى غاية 27 دجنبر 2020 والمؤهل لبطولة إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا عام 2021، وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الليبي من تسجيل هدف التعادل بواسطة محمد خليل في الدقيقة 32، لتنتهي بعدها المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. وبهذا التعادل يكون المنتخب المغربي تحت 20عاما أول المتأهلين لبطولة أمم افريقيا بموريتانيا 2021.

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