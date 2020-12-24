“هاكا” تنبه القناة الثانية بشأن برنامج إيكو”

حثت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “هاكا” القناة الثانية على ضرورة إعمال يقظة خاصة في تنشيط البرامج، التي تستضيف الأطفال، وذلك في تفاعلها مع شكاية منتدى الطفولة بشأن برنامج l’école des fans”.

وبعثت “هاكا” إلى منتدى الطفولة رسالة تجاوب مع شكايته، وأكدت أنها لفتت انتباه القناة الثانية إلى ضرورة إعمال يقظة خاصة في تنشيط البرامج، التي تستضيف الأطفال، أو الموجهة إليهم بغض النظر عن صنف هذه البرامج، أو أهدافها.

ونشر عبد العالي الرامي، رئيس منتدى الطفولة، صباح اليوم الخميس، الرسالة، التي تلقاها من “هاكا”، والتي أشارت، من خلالها، إلى أنها تدارست الشكايات، التي تلقتها حول برنامج “الكوميدي إيكو على القناة الثانية “l’école des fans” في اجتماع انعقد، يوم 17 شتنبر الماضي.

وكان عبد العالي الرامي، قد قال لـ”اليوم 24″ إن برنامج إيكو أثار العديد من الملاحظات السلبية، أولها اختيار توقيت متأخر لبرنامج يفترض أنه موجه إلى الأطفال، إضافة إلى أن محتواه لا يليق بالناشئة.

واعتبر الرامي أن منشط البرنامج دون المستوى، وغير مؤهل لمهمة تنشيط برنامج للأطفال، مضيفا أن هذه المهمة لا يجب أن تمنح لأي شخص ليس لديه تكوينا بخصوص حيثيات التعامل مع الأطفال.

وعن مضمون البرنامج يرى الرامي أنه يضرب في العمق القيمي المجتمعي، وينسف المجهودات الحقوقية في هذا الاتجاه، وكذا مجهودات الدولة في حماية الحياة الخاصة، حيث تطرح على الأطفال أسئلة حميمة، تضعهم في إحراج، وأولياء أمورهم.