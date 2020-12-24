ليلة رأس السنة.. فنانون يطلون على المغاربة عبر شاشة التلفاز

تعرض القناة الثانية، خلال الليلة الأخيرة من العام الحالي، حفل رأس السنة، الذي تحضره ثلة من الفنانين من مختلف الأصناف الموسيقية.

ويشارك في سهرة الليلة الأخيرة من عام 2020، عبر وصلات غنائية، كل من عمر، ورجاء بلمير، والحاج مغيت، وحجيب، وسعاد حسن، وإيهاب أمير، وأيمن السرحاني، والمختار البركاني.

وأوقعت القناة الثانية ضيوفها الفنانين في مقالب داخل الاستوديو، وهو ما يعرض ضمن السهرة، المرتقبة، والتي يقدمها رشيد العلالي.

وصورت سهرة استقبال السنة الجديدة داخل استوديو القناة الثانية، بعدد أقل من المعتاد من الجمهور، الذي ارتدى الكمامات، وأُلزم باحترام التباعد الاجتماعي، طوال فترة التصوير.

وكانت سهرة رأس السنة الخاصة باستقبال عام 2020 على القناة الثانية، قد دخلت تاريخ التلفزة المغربية، بتصنيفها أكثر ما شوهد، بعدد مشاهدين تجاوز 9 مليون مشاهد.