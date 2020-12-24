بعد توقيع اتفاق المغرب.. ترامب يمنح أوسمة لكبار مستشاريه في اتفاقات التطبيع العربية الإسرائيلية

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من كبار مستشاريه أوسمة الأمن القومي، مكافأة لهم على دورهم المساعد في إبرام اتفاقات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل، وأربع دول عربية.

ونقلت وكالة “رويترز” أن الرئيس ترامب أعطى وسام الأمن القومي لوزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الخزانة،، ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، آفي بيركويتز، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وسفير الولايات المتحدة لدى الإمارات، جون راكولتا.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إنه “بفضل جهود هؤلاء الأفراد لن تكون المنطقة كما كانت، إذ إنها تتجاوز، أخيرا، صراعات الماضي”.

وأبرمت إسرائيل، على مدى الأربعة أشهر الماضية، اتفاقات مع الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب، في إطار ما تصفها الولايات المتحدة بـ”اتفاقات إبراهام”، بينما يأمل كبار المسؤولين الأمريكيين في إبرام اتفاق آخر قبل انتهاء ولاية ترامب، في 20 يناير المقبل.