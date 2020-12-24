مجلس النواب يناقش حصيلة الدبلوماسية المغربية بخصوص ملف الصحراء في الجلسة الشهرية

أعلن مجلس النواب أنه سيعقد، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية، تخص الأسئلة الشفهية الشهرية، الموجهة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول السياسة العامة.

وأفاد مجلس النواب، في بيان له، أن الجلسة، التي ستنطلق في الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الاثنين المقبل، ستتمحور حول موضوع “حصيلة الدبلوماسية المغربية بخصوص ملف الوحدة الترابية، وآفاق حسم النزاع المفتعل”.

وحسب المصدر ذاته، فإن الجلسة العمومية، التي تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لاسيما المواد من 278 إلى 283 منه، ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية، والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في هذا الشأن.