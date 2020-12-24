وزارة التربية الوطنية تكذب إلغاء صرف منح الطلاب

كذبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، خبر إلغاء صرف الدفعة الأولى من المنح للطلاب. وقالت الوزارة نفسها إنها تكذب بلاغا إخباريا مفبركا، يتداول أنه صادر عنها، بشأن إلغاء عملية صرف الدفعة الأولى للمنحة الدراسية للطلبة برسم الموسم الجامعي 2020 – 2021. ونفت الوزارة صحة مضمون البلاغ الإخباري المفبرك، الذي جاء فيه أن “عملية صرف الدفعة الأولى للمنحة الدراسية للطلبة برسم الموسم الجامعي 2020 – 2021، سيتم إلغاؤها نظرا إلى الصعوبات المالية، التي يعانيها المغرب، وبسبب الظروف، التي يمر منها الاقتصاد الوطني، الذي لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا، وسيتم الالتزام فقط بدفع الدفعتين المقبلتين فقط، في شهري مارس ويونيو”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بخبر زائف.

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